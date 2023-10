Jachira to idiotka, a odstrzał dzików powinien pozostać, bo jest ich po prostu za dużo, a do tego roznoszą ASF.

Natomiast odstrzał CAŁEJ populacji dzików to zbrodnia, za którą ktoś powinien pójść siedzieć.

Odstrzał zwierzyny jest normalną gospodarką leśną, która przynosi dochody z których między innymi można dokarmiać zwierzęta zimą.

Eksterminacja gatunku, bo tego dokonano w Danii jest zbrodnią na środowisku. Dodatkowo tak głęboka ingerencja w przyrodę nigdy w historii dobrze się Pokaż całość