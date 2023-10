Najważniejszy w tym reportażu jest mechanizm, jak to działa, jak są zawłaszczane spółki, jak ci ludzie muszą się opłacać - mówił w TVN24 Dariusz Kubik z "Czarno na białym", współautor materiału "Do spółki z PiS. Dla dobra partii". Dziennikarze dotarli do dwóch byłych szefów spółek Skarbu Państwa i w