Ceny produktów spożywczych mogą jeszcze jakoś przykryć, np. zmniejszając gramaturę o 60%, ciemny lud to kupi. Gorzej będzie np. z ceną prądu. Jak Januszowi 290 skoczy do 750 to otworzy oczy i zawyje. Będzie jednak po wyborach, więc rząd położy na to lachę.