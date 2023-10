Tak i to Putin go zrobił prezydentem.

Przypominam - 2 lata trwało śledztwo,kosztowało 32 miliony $,przesłuchano ponad 200 świadków i uj.

Tymczasem Hunter Biden (z tych Bidenów) sobie ciągnie kreski i dyma panienki na Ukrainie.Ten typ,który nie ma żadnego doświadczenia ani nie piastował żadnego stanowiska dostał się jakimś cudem do zarządu spółki Burisma Holdings (holding gazowniczy).Może i Hunter nic nie wiedział i nic nie mógł,ale za to jego tatuś był wówczas wiceprezydentem Pokaż całość