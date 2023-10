Nie wiem, kogo to dziwi. Poza przerwą na U-21, to ten gość w klubie ostatni raz przepracował więcej niż 1 sezon w latach... 2003-2006, w Lechu Poznań. Dziwnym zbiegiem okoliczności, w całej trenerskiej karierze najdłużej wytrzymał w klubie, który akurat wtedy był mocno umoczony w korupcję, a on był młodym trenerem zaczynającym swoją karierę. Niesamowity przypadek.