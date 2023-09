Sprawa ruszyła, bo opinia wywiera nacisk i nie da się dłużej nic nie robić. Trochę poczekamy na opinię, trochę poczekamy na zarzuty. Do piętnastego będą pozorować działania. Póki co, przenieśli sprawę do pisowskiej prokuratury, żeby mieć to pod kontrolą. Wybory za chwilę wyprą wszystkie tematy z nagłówków i sprawa się przyklepie.