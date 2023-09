Ojej, wajkopki nie rozumieją że strategiczne zwycięstwo znaczy co innego dla każdej z stron konfliktu.

Przegraną na morzu czarnym dla Rosji jest niemożliwość do operowania na nim i rozwijaniu przewagi z tym panowaniem związanym.

Przegraną w Ukrainie dla Rosji jest niemożliwość realizowaniu planu którym było zajęcie Ukrainy i zainstalowanie swojego rządu.

Innymi słowy przegrana Rosji to niemożliwość realizowania celów strategicznych, Finlandia wygrała wojnę zimową pomimo tego że starciła mnóstwo terenów, a to Pokaż całość