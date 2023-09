Polskiej armii nie stać na to, by żołnierzom zapewnić nowe majtki i koszulki. Rezerwiści dostają używane, prane. Buty również: przecież można używane "zdezynfekować" i będą dobre. Polskie wojsko ma dwa oblicza. Jedno to miliardy wydane na zakupy, druga to brak rzeczy absolutnie podstawowych.