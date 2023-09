Robert powinien tez pozwać firmę Fedex, za to że przerwali poszukiwania Chucka Nolanda i uznali go za zmarłego, jednoczesnie zostawiając go samego na bezludnej wyspie. Albo niech pozwie Ralpha Fiennesa za to ze usiłował zabić Harrego Pottera. A moze dobrym pomysłem jest też pozwanie Joaquina Phoenixa za to że zabił Murraya Franklina w programie telewizyjnym emitowanym na żywo. Te pisy i konfederacje to jest stan umysłu ( ͡ º ͜ ʖ ͡ Pokaż całość