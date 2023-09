W zeszłym miesiącu byłem w Krakowie w muzeum Czartoryskich. Kupuje bilety i odchodzę na bok żeby wrzucić picie do plecaka. Do kasy podchodzi jakaś para czterdziestolatków i oni mówią do babki że poproszą 2 bilety jak to się wyrazili "te ukraińskie" xD

Babka ich prosi o jakieś karty potwierdzające to, że są uchodźcami czy coś co potwierdza to, że mają prawa do tych tańszych biletów i jak widzi, że nie wiedzą o Pokaż całość