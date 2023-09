Łódź Katowice A1 Sierosław Miejsce wypadku. Widać dokładnie miejsce zderzenia w bariery i ślady poruszania się pojazdów. Zwłaszcza widać ruch BMW już po minięciu miejsca gdzie spłonęła KIA. Może ktoś znajdzie czas by naszkicować w rzucie z góry to co widać na asfalcie i połączyć z gifem