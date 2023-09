Seksistka i zwykła chamka zakamuflowana w pseudointeligencki i przeintelektualizowany bełkot nominowana do nagrody Warszawianki roku.



Szkoda że Polska debata publiczna tak nisko upadła. Tyle narzekania na poziom PiS, a co robi opozycja? Zachęca ludzi swoją kulturą, szacunkiem dla innych i trzymaniem się twardo swoich wartości? Nie, skoro PiS rzuca w nich g*wnem to o i będą to gówno zbierać i odrzucać we wszystkich w których PiS nie trafił albo nie trafił wystarczająco Pokaż całość