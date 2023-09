Ale co mamy zrobić? To i tak będzie wprowadzone im szybciej zaczniemy remontować i wybudujemy OZE + Atom tym lepiej.

Przecież nie wyjdziemy z Unii Europejskiej, to jest dla nas zabójstwo.

Co do samochód elektryczny przecież taki rygor też wprowadzają w USA czy Chinach, ale nie tylko w UE.