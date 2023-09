Siły ukraińskie nie zrezygnują z ataków na Most Krymski, aż do jego całkowitego zniszczenia - potwierdził to w rozmowie z amerykańskimi mediami szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) gen. Kyryło Budanow. Wojskowy podkreślił, że popularna przeprawa jest "priorytetowym celem" dla Ukraińców.