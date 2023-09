Warto też nie wydawać pieniędzy na głupoty. Wodór będzie niszowym paliwem (nośnikiem energii). Jest nieopłacalny od strony energetycznej.



Zielony wodór jest produkowany elektrolizą z prądu. Urządzenie do produkcji jest proste jak drut - dwie elektrody zanurzone w wodzie (roztworze jakiejś soli) z dołączonym kompresorem albo lodówką do skraplania. Można sobie samemu w domu zrobić...



Najważniejsza część produkcji to prąd, musi być super tani, najlepiej z nadwyżek OZE. A my nie mamy ani Pokaż całość