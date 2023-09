Taka piękna,inteligentna i elokwentna,idealna,a nadal musi randkować.

Skoro nawet opisuje się tak by odstraszać potencjalnych siusiumajtków,a mimo tego nie może się z nikim związać to co jest bardziej prawdopodobne:

A). Ze wszystkimi jest coś nie tak.

B). Z nią jest coś nie tak.