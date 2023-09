Policjant robi to, co ma robić, czyli pilnuje porządku prawnego.



W tym wypadku jakiś oszołom postanowił gorszyć wszystkich wulgaryzmami, więc dostanie mandat lub napisza wniosek o ukaranie, bo maja do tego podstawe prawna.



Moim zdaniem takie publiczne przeklinanie czy umieszczanie takich napisów ma bardzo zły wpływ na spoleczenstwo, w szczegolnosci dzieci to czytajace moga uznac takie slownictwo za normalne i akceptowalne.