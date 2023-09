Czemu ta ustawa ( zresztą jak wszystkie) jest napisana w taki sposób?

"Interwencja poselska" Tam powinno być wyraźnie napisane jak to ma przebiegać i jakie poseł ma prawa i co może zrobić a nie każdy sobie to interpretuje inaczej a na końcu się okazuje, że poseł gówno może.

ALE PANIE POSLE TO NIE TAK TUTAJ JEST NAPISANE INACZEJ A JA TO ROZUMIEM W INNY SPOSÓB NIZ PAN

Interwencja poselska i 2 tygodnie Pokaż całość