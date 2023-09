Tusk jeździ do tych ludzi i mówi, że chce zniszczyć największą inwestycję III RP, którą zaczął jeszcze rząd SLD byle tylko być przeciw pis. 8 lat pisu to za długo ale ten pajac to nie alternatywa.

A tym ludziom nie chcą zabrać całego gospodarstwa 5ha tylko ma tam biec autostrada przez co będą musieli jeździć okrężną drogą do swojego pola.