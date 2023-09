Archeolodzy niedawno zakończyli 11. sezon prac badawczych w śląskich Samborowicach. Jedną z tegorocznych ciekawostek jest odkrycie (we wnętrzu półziemianki) kostki do gry w kości, prawdopodobnie z przełomu III i II w. p.n.e. To najstarsza kostka do gry znaleziona dotąd na obszarze Polski.