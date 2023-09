Dobry komentarz z innego portalu do sprawy i tyle jezeli chodzi o te miernoty pisowskie (ukrainskie w sumie tez: "Zboże które miało iść tranzytem zostało nielegalnie wyprzedane na rynku EU przez krewnych i znajomych naszej władzy. Rolnicy, którzy byli zapewniani, że drogie nawozy mogą kupować bo będzie dobrze zostali wyruchani. Beknął ktoś za to? Nie. I jak długo PiS będzie mieć władzę to nie beknie, bo z tej kasy teraz m.i. kampania Pokaż całość