Do klasztoru przychodzi nowy młody mnich. Starszy mnich oprowadza go po

klasztorze i opowiada:

- Tu jest biblioteka. Możesz z niej korzystać, kiedy tylko zechcesz, tylko nie w czwartek.

Idą do sauny.

- Tu jest nasza sauna. Możesz z niej korzystać, kiedy tylko zechcesz, tylko nie w czwartek.

Idą do stołówki.

- Tu jest nasza stołówka. Możesz tu przychodzić, kiedy tylko zechcesz i jeść ile chcesz, tylko nie w czwartek.

Obeszli cały