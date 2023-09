Dobra utkajcie już dupę z tą Gajewską.

Brauna regularnie policja skądś wyprowadza za jego interwencje poselskie, chłop non stop aktywnie działa, jak trzeba było to poszedł i za chabety wyszarpał ministra od respiratorów.

I co? I gówno, tępe wychodki jeszcze wyśmiewają potężnego patriotę.

A teraz na 30 sekund wsadzili do suki jakąś posłankę, której nikt nie zna chociaż od 10 lat w sejmie siedzi i wielkie larum. Całe jej polityczne zaistnienie, że Pokaż całość