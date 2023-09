Dla tych co nie wiedzą, ja tylko przypomnę, że 30 lat temu te tereny Armenia przejęła nielegalnie i to Azerowie (uchodźcy) musieli stamtąd uciekać. Wedle międzynarodowego prawa, te tereny należą do Azerbejdżanu (Świat, UE, Polska to uznaje). Więc w świetle prawa jak najbardziej mogli odebrać to co ich. Baku odrobiło lekcje przez 30 lat, bogacili się na ropie, inwestowali w wojsko, szkolili się. Co ciekawe oba państwa są sojusznikami z Rosją i Pokaż całość