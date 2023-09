Miesiąc temu składałem reklamację z tytułu gwarancji w Media Expert. Nie mogłem skorzystać z rękojmi, ponieważ mięły juz 2 lata od zakupy, wiec jedyne co to została 3 letnia gwarancja oferowana przez producenta.Jako, że gwrarancja niestety musiała iść przez sklep, to sklep wysłał do mnie kuriera któremu przekazałem paczke i w sumie od tego czasu mam 0 konkretnych informacji. Dzwonie co dziennie na infolinie Media Expert gdzie nie otrzymuje praktycznie żadnych informacji. Dziś udało mi się dodzwonić bezpośrednio do Serwisu Karty graficznej i okazało się, że sklep nadal nie przekazał do nich karty graficznej.Nie wiem czy zgubili karte, czy co się z nią dzieje.