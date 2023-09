Serio? Yebje mnie mnie co innego oni chca zrobic, i tka wiekszosci nie beda miec. Ale zaglosuje na konfederacje bo to jedyna partia ktora moze glosowac w przyszlosci za lepsza gospodarka i mniejszym socjalem. Dosc mam inflacji 50 procentowej w przecisgu 3ch lat. Tusk i lewica moze tylko dolozyc do pieca, a jesli tak bedzie to droga do bankructwa jest otwarta.