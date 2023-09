Pokaż całość

Trafny komentarz @ dom_perignon w temacie polityki Tuska za jego rządów, tak dla młodszych dla których Tusk to jakiś fajny, starszy tiktoker."Polityka zagraniczna naszego państwa za czasów PO to był jeden wielki dramat. Ukłony w stronę Rosji, tylko po to by przypodobać się Niemcom, nie dostając nic w zamian.Nie wspomnę nawet o haniebnej akcji, jak ciągnęli po sądach polskiego studenta, bo ten wystawił rzeźbę upamiętniającą zgwałcone kobiety podczas "sowieckiego wyzwolenia".Waleczny