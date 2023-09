Wygralismy mecz dzieki zagrywce. Leon anihilowal, Huber tez dolozyl swoje. Czasy bezjajecznego Nowakowskiego z serwisem 7-latka odeszly do lamusa. Polska jest wielka w siatkowke. PS bartman w studiu przebil dno, komplementowal wszystkich tylko nie Leona, ktory byl MVP i poprowadzil Nas do zlota. Co za dno - byc moze czeka go kariera w pisie, tam takich lubia..