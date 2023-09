Nie jestem fanem koniny i świadomie to chyba nigdy nie jadłem.

Ale pytanie gdzie ma trafić taki koń jak nie do rzeźni. Jak jeżdżą nad morskie oko to źle jak nie jeżdżą i idą do rzeźni też źle.

Jedyny problem jest taki że góral traktuje konia czy psa jak traktuje. Jak konie nie będą jeździć ad morskim okiem będą na stole.