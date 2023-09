To chyba Kraz więc tam nie ma hamulców tylko zwalniacze, jak robiłem na węźle betoniarskim w latach dziewięćdziesiątych to był taki Gruszka, który właśnie Krazem zjechał do rowu żeby nie wjechać w ludzi stojących w korku - wcisnął pedał a ten wpadł w podłogę. Szef go obciążył za zbite lusterko i potłuczoną szybę, która porżnęła mu twarz bo nie była bespo tylko normalna od szklarza.