8 lat rządów PiS i wina zwalana na KO, PO, Żydów, rząd światowy pod przykryciem Amerykanów.

Wina jest tych którzy akceptowali, przyzwalali i ciągnęli korzyści z procederu. PiS strasząc imigrantami ściągnął ich najwięcej z całej EU.

Minister do dymisji. Premier wyjaśnia sprawę przed sejmem. Jak nie, to komisja śledcza po wyborach zrobi to za niego. Hipokryzja i Niesprawiedliwość.