Dlatego wlasnie PiS tak tepi dzisiejsze sady, zwlaszcza cywilne, co ciekawe. Bo te w wiekszosci wydaja wyroki zgodne z prawem a nie z pisowskim zamowieniem na kolanie. Kazdy kto mial wiecej niz jedna sprawe cywilna w tym kraju wie, ze te sady wcale nie dzialaj tak zle, a juz na pewno nie dzialaj w oderwaniu do obowiazujacych przepisow (jak chcieliby pisowcy). NAwet jesli jakis sedzia sie odklei, to na 99% apelacja zadzaila Pokaż całość