Nie oszukujmy się, to wszystko robota USA, element wojny hybrydowej przeciwko EU i osłabianiu naszej pozycji. Z jednej strony na chwilę wydaje się to atrakcyjne, bo mamy tanią siłę roboczą, ale oni za chwilę idą na socjal, ale trwa rewolucja przemysłowa — cyfrowa, odchodzimy od pracy człowieka na rzecz maszyn i technologii. Ci wszyscy imigranci będą za chwilę olbrzymim obciążeniem. Będziemy musieli dzielić się tym co wypracowaliśmy my, nasi rodzice i dziadkowie. Pokaż całość