O boże o nie Musk nie odpowiedział na pytanie dziennikarza jak tak można, jak on mógł i w ogóle jak on śmiał co za niebywały SKANDAL. Dziennikarzom i wszelkim piejącym parówom przypominam, że nie ma absolutnie żadnego obowiązku odpowiadać na pytanie kogokolwiek z kim nie chce rozmawiać i ma pełne prawo położyć lachę na każdego takiego klakiera.