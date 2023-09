Wiecie co jest śmieszne. Za kilka lat możemy mieć powtórke z holocaustu i wszyscy się na to zgodzą ( oprócz czarnych i beżowych, ale oni będą mieli mało do gadania) . Ciekawe co zrobią nasze dziewczyny i ich kolorowe pociechy bo ja nie chcę żeby Polska znowu była Chrystusem narodów i ich przyjmowała bo to same kłopoty, niech wyjeżdżają do krajów ojców póki mają czas. Ciekawe czy za 20-30 lat doczekamy się Pokaż całość