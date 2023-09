Tutaj nowo wybrani przez pis sędziowe i politycy pis - oni już się nawet nie ukrywają i w świetle kamer z uśmiechem na ustach pokazują, że rozdział sądownictwa od władzy to w państwie pis zwykła fikcja.



Żeby nikt nie miał wątpliwości - to są ruskie standardy i o to właśnie idą zbliżające się wybory.