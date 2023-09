Ktoś wrzuci całość bo niestety paywall :C W PiS pojawiły się nawet głosy, by Macierewicza przesunąć do Senatu. A potem ruszył atak na Wołoszańskiego. Rządowa telewizja zdjęła z ramówki TVP Historia powtórki jego programów, uzasadniając to startem autora w wyborach.