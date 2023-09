Konfederacja nie tylko stoi po stronie mężczyzn, ale ogólnie każdego porządnego, pracującego Polaka, oraz strzeże rzymsko-katolickiego porządku społeczno kulturowego, na którym Mieszko I

Pokaż całość

To jest fakt, ale musisz przyznać że w ich szeregach jest sporo wariatów. Waham się pomiędzy konfą a PISem. PIS jest bardziej obliczalny ale to socjaliści, co nie zawsze jest złe, ale w wielu wypadkach jest złe.Jakby się ta konfa pozbyła kilku wariatów i przestali pieprzyć