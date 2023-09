O ile nigdy nie rozumiałem (i nie zrozumiem) powszechnego uwielbienia dla S. Jobsa, to do Steve'a Wozniaka mam ogromny szacunek. Prawdziwy geek, hacker i genialny wynalazca.

Obejrzyjcie np. film o tym co zmieścił w 248 bajtach kodu.



Chętnie obejrzałbym jego filmową biografię. Wiecie, że np. Woz przeżył katastrofę lotniczą?