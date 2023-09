Jak trzeba było, to z randoma z ulicy zrobili projektanta mody, jak im pasowało to funkcjonarlusz TVP zrobił śmietnik w parku, by potem nagrać materiał że jest śmietnik, przypadkowa turystyka w parku narodowym okazała się dyrektorką tego parku.

W zimie chcieli pokazać że w Warszawie jest ślisko, to podstawili jełopa by wyrżnął na lodzie, Chcieli pokazać, że ludzie atakują biuro pis to podstawili jakiegoś jelenia by pokrzyczał i pokopał drzwi.

Bradzlowali się Pokaż całość