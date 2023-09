Nie tylko wymagania, ale też syf. Osiedle, na którym mieszkają moi rodzice było najspokojniejszym osiedlem w mieście, większość emeryci, cisza, spokój, czysto. Odkąd wprowadzili się Ukraińcy prawie codziennie są libacje alkoholowe, krzyki, rzucanie butelkami z balkonu, interwencje policji, które i tak niczego nie dają, walające się po osiedlu śmieci, bo dla gości zza wschodniej granicy wyprawa do śmietnika to chyba ujma na honorze, o segregacji nie wspomnę. Stosunek mieszkańców do tej narodowości Pokaż całość