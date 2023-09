Pan Eugeniusz nigdy nie spodziewał się, że na stare lata wyląduje na dołku. W 2020 roku policja zabrała go spod jego domu w Białych Błotach. Noc spędził w celi, bez leków. Powód? Sąsiad oskarżył go o znieważenie na tle narodowościowym za to, że pan Eugeniusz zgłosił jego samowolę budowlaną