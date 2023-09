Ehh, to zapewne ta sama gowno fundacja której „wolontariusze” zbierają pod marketami. 25-35/h i stoją. Znajdują ludzi bo to dla młodych zadowalająca stawka. Maja na telefonach te same zdjęcia które pokazują lekko sceptycznym. Jak ktoś bardziej się interesuje to wyzywają i odchodzą od marketu na kilkanaście minut. Potem wracają i dalej zbierają. Policja gowno robi bo przyjeżdża po godzinie, ochrona marketu nie może nic zrobić bo stoją przed marketem. Co jakiś czas Pokaż całość