uff całe szczęście bo już myślałem, że będą mieli takie szalone pomysły jak konfa z upraszczaniem przepisów i kto wie, może nawet traktowali by przedsiębiorców jak ludzi. No a przecież wy tego nie chcecie bo głosujecie na popisy. Rozumiem, że z was twardziele co instrukcję z miliardem stron jak rozliczać VAT mają wyryte na blachę i proszą o więcej.