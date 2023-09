Pokaż całość

Poczta Polska jest firmą, która mogłaby (wzorem siostrzanej Telekomunikacji) zniknąć z rynku i nikt by nie płakał, a niektórzy nawet by nie zauważyli- Papierowych listów nikt już nie pisze, a jakby co są prywatne firmy- Papierowych rachunków ludzie dostają coraz mniej, a jakby co patrz wyżej- Przekazy pieniężne - główny klient to ZUS, główni odbiorcy - co mniej ogarnięci emeryci, poza tym w zaniku- Rachunki płacić