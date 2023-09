Ale sędziowie to nie są "obywatele", tylko władza. Tzn. no owszem, to są obywatele, ale Kaczyński i Pinokio to też obywatele, więc można powiedzieć, że władza szczuje na władzę, władza na obywateli albo obywatele na władzę xD W każdym razie, tytuł to manipulacja przedstawiająca umocowaną konstytucyjnie władzę sądowniczą jako "zwykłych obywateli". A przypominam, że jedną z koncepcji trójpodziału władzy jest m.in. to, żeby balansowały się wzajemnie i nikt nie obiecywał, że będzie Pokaż całość