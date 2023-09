Ja - pier - do - lę! ( - ‸ ლ )



Wiedziałem, że on nie grzeszy mądrością, ale żeby się aż tak kompromitować? No ale czego się spodziewać po przyszłym koalicjancie komuchów pisowskich w ramach psl? Najśmieszniejsze, że w koalicji będzie też Dziambor i Petru xD