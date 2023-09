To nie moda. Do niedawna rodzice zapisywali dzieci na religie w szkole, bo 'tak wypada'. Było jakieś chore przeświadczenie, że dzieci nie chodzące na religię będą dyskryminowane, wytykane palcami czy coś - tak mi cała rodzina argumentowała, gdy zaproponowałem, że wypiszemy córkę z religii.

Wypisałem i co? I nic. Dziecko żyje, chodzi do szkoły, gniew boży na mnie nie spadł.

Ludzie się budzą, dociera do nich, że kultywowanie bezsensownych zabobonów to strata Pokaż całość