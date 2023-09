Filmik bardziej pouczający jak się przygotować do wojny jako cywil niż wszystkie lekcje ze szkoły jakie odbyłem - widać jak przydatne są:

- solarne ładowarki (po zbombardowaniu elektrowni)

- kuchnia na drewno i narzędzia do cięcia (po zakręceniu gazu)

- woda jest ciężka więc warto sprawić sobie wózek do transportu i duże bańki.

- folia i taśma klejąca do zabezpieczenia wybitych okien



BTW taki pdf jak się przygotować co kupić jak znaleźć Pokaż całość