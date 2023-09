Jako osoba znająca temat jajcarski, mam dla was jedną radę. Kupujcie wyłącznie jaja bezpośrednio od lokalnych ferm drobiarskich. Czyli na opakowaniu jest napisane coś w stylu "producent jaj" czy "ferma drobiarska". Wszyscy inni to zwyczajni pośrednicy, pakowacze jaj. Efekt? Jajko jedzie np z Ukrainy, Hiszpanii czy Włoch. Leży na tamtejszej fermie, potem jest ładowane i transportowane zwykłym "tirem" bez chłodni do miejsca pakowania. Potem leży jeszcze z tydzień-dwa zanim wyjedzie do sklepów Pokaż całość